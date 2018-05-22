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Solakoğlu, resmen adaylıktan çekildi!

CHP’27’nci dönem milletvekili listesinin belli olmasını ardından listeye tepkiler devam ediyor. Listeye 10’ncu sıradan giren Tamer Solakoğlu, YSK’ya giderek resmen adaylıktan çekildi.

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CHP’de 27’nci dönem milletvekili aday listesinin belli olmasının ardından, listeye tepkiler sürüyor. Kocaeli eski Baro Başkanı ve geçtiğimiz dönem CHP milletvekili 6. Sıra adayı Tamer Solakoğlu, bu kez listeye 10’ncu sıradan girniş ve listeye büyük tepki göstermişti. Ya beni listeden çıkartın ya da ben çıkacağım diyerek tepki gösteren Solakoğlu’nun bugün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) dilekçesini vererek resmen milletvekili adaylığından çekildiği öğrenildi. Solakoğlu’nun yerine listeye kimin alınacağı ise merak ediliyor. Selin BECER

Bugün 19:19 TSİ - Siyaset

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