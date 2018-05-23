Okul çıkışında otomobil çarptı!

Olay öğle saatlerinde, D-130 Karayolu Kayacık Mahallesi Amiral Caddesi mevkiinde meydana geldi. Sefa Merva Mart (35) idaresindeki 06 FV 5073 plakalı otomobil okuldan çıkarak evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Tamer A.'ya çarptı. Kazayı görerek olay yerine koşan vatandaşlar Tamer A.'yı yolun kenarına aldı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tamer A. tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.