Olay öğle saatlerinde, D-130 Karayolu Kayacık Mahallesi Amiral Caddesi mevkiinde meydana geldi. Sefa Merva Mart (35) idaresindeki 06 FV 5073 plakalı otomobil okuldan çıkarak evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Tamer A.'ya çarptı. Kazayı görerek olay yerine koşan vatandaşlar Tamer A.'yı yolun kenarına aldı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tamer A. tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Okul çıkışında otomobil çarptı!
Karamürsel'de, okuldan çıkarak evine giden 16 yaşındaki Tamer A. yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz