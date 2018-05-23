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Bugün 09:18 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 10:01 TSİ )

Okul çıkışında otomobil çarptı!

Karamürsel'de, okuldan çıkarak evine giden 16 yaşındaki Tamer A. yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

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Olay öğle saatlerinde, D-130 Karayolu Kayacık Mahallesi Amiral Caddesi mevkiinde meydana geldi. Sefa Merva Mart (35) idaresindeki 06 FV 5073 plakalı otomobil okuldan çıkarak evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Tamer A.'ya çarptı. Kazayı görerek olay yerine koşan vatandaşlar Tamer A.'yı yolun kenarına aldı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tamer A. tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün 09:18 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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