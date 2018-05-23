Kaza, Sapanca ilçesi İzmit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit Caddesi üzerinden Kocaeli istikametine gitmekte olan 59 yaşındaki R.B. idaresindeki 54 DZ 518 plakalı araç yola aniden fırlayan 17 yaşındaki Suriye uyruklu Ela Hellak’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Suriye uyruklu genç ağır yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı genç Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Suriye uyruklu genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bugün 09:19 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 10:03 TSİ )
Kocaeli yolunda kaza: Suriyeli genç hayatını kaybetti
Sapanca'da aracın çarptığı Suriye uyruklu genç hayatını kaybetti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 09:19 TSİ - Asayiş
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz