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Kocaeli yolunda kaza: Suriyeli genç hayatını kaybetti

Sapanca'da aracın çarptığı Suriye uyruklu genç hayatını kaybetti.

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Kaza, Sapanca ilçesi İzmit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit Caddesi üzerinden Kocaeli istikametine gitmekte olan 59 yaşındaki R.B. idaresindeki 54 DZ 518 plakalı araç yola aniden fırlayan 17 yaşındaki Suriye uyruklu Ela Hellak’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Suriye uyruklu genç ağır yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı genç Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Suriye uyruklu genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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