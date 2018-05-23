Sarıbay: İstifa düşünenler CHP’li olamaz

24 Haziran yapılacak seçimler öncesinde siyasi partiler 13 kişilik milletvekili aday listesini açıkladı. Bu doğrultuda CHP önceki gün listesinin açıklamış ve açıklanan liste parti tabanında ciddi tartışmalara yol açmıştı. Konu ile ilgili olarak CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve mevcut milletvekili aynı zamanda da 2’nci sıra milletvekili adayı Haydar Akar basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Akar liste tartışmalarıyla ilgili olarak, “Liste birilerinin hoşuna gitmeyebilir. Başka bir liste hazırlansa yine beğenilmeyecekti. Bunu artık bırakıp yolumuza devam etmeliyiz. Parti tabanında yapılan tartışmalara son verilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

İVME YÜKSELİYOR

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay yaptığı konuşmada, “Partimizin ivmesinin yükseldiğini görmekteyiz. Kamuoyu yoklamalarında cumhur ittifakının yerinde saydığı, millet ittifakının yükseldiği görülmektedir. 45 yıllık siyasetteki tecrübem bu son zamanlarda gördüklerimle örtüştüğü zaman başarılı olacağını öngörüyorum. Ben bu seçimde sandıkta görev almak istiyorum diyen vatandaşlar geliyor. Bu vatandaşlar partilimiz değil. Vatandaşın demokrasiye güvenini gösteren bir husus” dedi.

BUNLARIN GİTTİĞİNİ GÖRECEĞİZ

Sandıklarda görev alacak arkadaşlarımızın yetenekleri dışında sandık güvenliğiyle ilgili bilgilendirmeleri devam etmekte. 3800 sandıkta 11bin kişiyi eğitmeye çalışmaktayız. Her gün 3 yada 4 tane görevlimiz eğitim vermekte. Seçimle ilgili hazırlıklarımız tamamlanmış durumda. 15 aracımız giydirilmiş durumda. İlçelerimize ve örgütlerimize yollayacağız. Adaylarımızın giydireceği araçlar da olacak. İnce’nin araçlarında parti logosu olmasını istemedik çünkü İnce herkesin adayı. Halk artık bunlardan bıktı. Bunların gittiğini göreceğiz

BÜTÜN SANDIKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Konuşmalarına devam eden Sarıbay, “Pazar günü saat 13.00’te bir otelde millet ittifakının il başkanları bir araya gelerek seçim güvenliği ve seçim stratejisiyle ilgili istişarelerde bulunduk. 4 partinin birlikte hareket etmesi ve seçim güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili karar aldık. Bütün sandıklara sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.

BU LİSTEYLE İYİ NETİCE ALACAĞIZ

Sarıbay, “Milletvekili adaylarımız belirlendi. Ufak tefek kırgınlıklar olabiliyor. Bunlar gayet normal ama abartılacak bir şey yok. 13 kişinin içinden sadece Tamer Solakoğlu, YSK’ya giderek onuncu sıradan aday olmak istemediğin belirtmiş. Bunun için yeni bir aday belirlenecek. İlçelerimizden gelen destekleri göz önüne alarak belirledik listeyi. Ben bu listeyle netice alacağımızı düşünüyorum. Adaylarımızın hepsi birinci sıra adayıymış gibi çalışacak” dedi.

TARTIŞMALARA SON VERİLMESİ GEREKİR

Cengiz Sarıbay’ın ardından konuşan Haydar Akar, “Seçim güvenliğiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bunu Millet İttifakı içerisindeki partilerle beraber yapıyoruz. Vatandaşlarımız oy kullanmaya gitsin. Liste birilerinin hoşuna gitmeyebilir. Başka bir liste hazırlansa yine beğenilmeyecekti. Bunu artık bırakıp yolumuza devam etmeliyiz. Parti tabanında yapılan tartışmalara son verilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.