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Bugün 09:35 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:01 TSİ )

Dolar, 5 lirayı zorluyor!

Küresel gelişmeler ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle hızla tırmanan döviz kurları yeni güne yeni tarihsel rekor düzeylerde başladı.

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Küresel gelişmeler ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle hızla tırmanan döviz kurları yeni güne yeni tarihsel rekor düzeylerde başladı.

Piyasalardaki erken işlemlerde;

- dolar 4.8213 lira ile,

- euro 5.6837 lira ile,

- sterlin 6.5404 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerine yükseldi.

Bugün 09:35 TSİ - Ekonomi

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