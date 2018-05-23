Bakan el attı fiyatı 160 liraya düştü!

Bakan Fakıbaba bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

29 LİRADAN ET

Bazı marketlerde 29 liradan et satıldığını ifade eden Fakıbaba, "Bu diğer kasapların daha çok kazandığı anlamına gelmiyor. Bunu daha öncede söyledim. Kıymanın ve kuşbaşının 35-41 lira olarak satılması normaldir. Ancak bizim 29 liralık fiyatlarımız bakanlık tarafından desteklenmiş fiyatlardır. Etin kalitesi anlamında bir fark yok. Örneğin kıymanın içerisindeki yüzde 20`ye kadar yağ olabilir. Gıda kodeksine göre yüzde 20`yi geçmeyen yağ normaldir. Ancak başka bir vatandaş ben sıfır yağlı kıyma alacağım derse farklı fiyattan kıyma satın alabilir." dedi.

220 LİRADAN 160 LİRAYA DÜŞTÜ

Baklavada yaşanan fıstık krizine ilişkin de konuşan Bakan Fakıbaba, "Antep fıstığı konusu da son görüşmelerimizin ardından tatlıya bağlandı. Arkadaşlar doğru olan hak olan fiyata çekelim dedik ve şu anda 160 liraya kadar düştü. Önemli olan problem çıkmadan bu işin halledilmesi. Baklavacı arkadaşlara 220 liradan alıyorken artık 160 liraya düştü. Onlara siz de baklava fiyatlarını düşürün dedim." dedi.