Gece çıkan yangında 3 kişi ölümden döndü!

Olay gece saatlerinde, Hacı Osman Mahallesi Hızırreis Caddesi'nde bulunan apartmanda yaşayan Mehmet D.'ye ait dairede meydana geldi. Elektrikli su ısıtıcısının alev alması sonucu evi dumanlar kapladı. Mehmet D. ve kızının yardım istemesi üzerine komşuları eve koştu. Üst katta oturan Ayhan S. eve girerek müdahalede bulundu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi dumanın tahliyesini sağladı. Olay sırasında dumandan etkilenen Ayhan S., eşi Songül S. ve bir kişi kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.