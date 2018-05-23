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Bugün 10:42 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:44 TSİ )

Kim tutar DARES’İ?

Kısa adı DARES olan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, 2018 yılında bölgesel, ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılarla spor camiasında adından sıkça bahsettirdi.

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Henüz 5 yıllık kulüp olmasına rağmen sadece yurt içinde değil, uluslararası müsabakalarda da ülkemizi temsil ederek önemli başarılar elde eden Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (DARES), başarılarını artırarak devam ettiriyor. Önceki yıllarda gençler atletizmde üç yıl üst üste Avrupa Şampiyonluğu bulunan, karatede ise Eray Şamdan’la Avrupa ve Dünya şampiyonlukları elde eden Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü,  2018 yılında katıldığı uluslararası organizasyonlarda 4 birincilik, Türkiye şampiyonalarında 8 birincilik, 3 ikincilik, 6 üçüncülük, bölgesel yarışmalarda ise 63 birincilik, 51 ikincilik, 81 üçüncülük elde ederek ulaşılması güç bir rekora imza attı.

BEKİR GÜVEN UĞURLU GELDİ

Geçtiğimiz ay yapılan olağanüstü kongrede tek aday olarak seçime giren Bekir Güven kulübün yeni başkanı olurken, bu süreçte Milli Karateci Eray Şamdan Hollanda Premier Lig Şampiyonluğu elde etti. Berfin Gürsu ise Sırbistan’da yapılan Çocuklar Balkan Şampiyonası’nda birincilik kürsüsüne çıkarak ülkemize altın madalya kazandırdı.

MİLLİ TAKIMA SPORCU ÜRETİYOR

Öte yandan genç yıldızları bünyesinde barındıran Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, milli takımlara sporcu vermeye devam ediyor. Bu çerçevede 25-27 Mayıs da Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’da yapılacak olan ve Dünya Karate Federasyonu faaliyet programında yer alan 1.Dünya Gençlik Karate Ligi’nde iki sporcuyla ülkemizi tensil edecek. 3 haftadır milli takım kampında bulunan Kutay Gökalp ve Azra Çakır yarın müsabakalar için Bulgaristan’a gidecekler.

Bugün 10:42 TSİ - Spor

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