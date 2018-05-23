Altın kiraz’da 5. gün de bitti

KONTRAT İNŞAAT:2-AZİZOĞLU İNŞAAT GAYRİMENKUL:1
KONTRAT İNŞAAT
ERGİN ALTAY
HİMMET YILDIRIM
OSMAN ÇAKIR
ARDA YENER
YUSUF YAZICI
MURAT VATANSEVER
MUSTAFA ÇULCU
YEDEKLER
ERTUNGA ÖNEY
CEM ERGEZER
B.BAYRAM GÜRLER
MESUT ÇELEBİ
MUHAMMET YURT
AZİZOĞLU İNŞAAT GAYRİMENKUL
EMRE KÖSEMEN
ZAFER BARAN
ENİS ŞAHİN
SERCAN BAHÇETEPE
ÖMER ÇÖMLEK
FERDİ ÇAĞLAYAN
EMRAH ÖZTÜRK
YEDEKLER
MURAT BARAN
TUNA AZİZOĞLU
HAKEM: Müslüm Ceylan
GOLLER: Cem, Birol, Zafer
HÜNER TEKNİK: 8- ÖZCAN PİŞMANİYE: 6
HÜNER TEKNİK
EMRE ARSLAN
SABRİ KUVANCI
OĞUZHAN ALTINKAYA
AYDIN TAŞKIN
R.SERKAN ÇETİNTAŞ
İBRAHİM YILMAZ
MURAT TİRAKİ
YEDEKLER
SERKAN AKYOL
ÖNDER TİRYAKİ
ÖZCAN PİŞMANİYE
ALİ EKİNCİ
MURAT AKDENİZ
ÜSTÜN ASLAN
ESAT RÜKUN
SELÇUK BİR
MURAT ERENSOY
YUSUF BİNGÖL
YEDEKLER
HASAN AYVAZ
YÜKSEL AKKOYUN
SAMİ BİR
MEHMET AKDEMİR
HAKEM: Müslüm Ceylan
GOLLER: Murat (4), Recep Serkan (3), İbrahim Yılmaz, Üstün Aslan (2), Yusuf Bingöl (2), Hasan Ayvaz, Sami Bir
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz