Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 10:48 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:54 TSİ )

Altın kiraz’da 5. gün de bitti

7. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda 5. Gün de geride kaldı. Kontrat İnşaat, Azizoğlu İnşaat’ı 2-1 yenerken, Hüner Teknik de Özcan Piynaniye’ye acımadı: 8-6

mask
mask
mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

KONTRAT İNŞAAT:2-AZİZOĞLU İNŞAAT GAYRİMENKUL:1

KONTRAT İNŞAAT

ERGİN ALTAY

HİMMET YILDIRIM

OSMAN ÇAKIR

ARDA YENER

YUSUF YAZICI

MURAT VATANSEVER

MUSTAFA ÇULCU

YEDEKLER

ERTUNGA ÖNEY

CEM ERGEZER

B.BAYRAM GÜRLER

MESUT ÇELEBİ

MUHAMMET YURT

AZİZOĞLU İNŞAAT GAYRİMENKUL

EMRE KÖSEMEN

ZAFER BARAN

ENİS ŞAHİN

SERCAN BAHÇETEPE

ÖMER ÇÖMLEK

FERDİ ÇAĞLAYAN

EMRAH ÖZTÜRK

YEDEKLER

MURAT BARAN

TUNA AZİZOĞLU

HAKEM: Müslüm Ceylan

GOLLER: Cem, Birol, Zafer

HÜNER TEKNİK: 8- ÖZCAN PİŞMANİYE: 6

HÜNER TEKNİK

EMRE ARSLAN

SABRİ KUVANCI

OĞUZHAN ALTINKAYA

AYDIN TAŞKIN

R.SERKAN ÇETİNTAŞ

İBRAHİM YILMAZ

MURAT TİRAKİ

YEDEKLER

SERKAN AKYOL

ÖNDER TİRYAKİ

ÖZCAN PİŞMANİYE

ALİ EKİNCİ

MURAT AKDENİZ

ÜSTÜN ASLAN

ESAT RÜKUN

SELÇUK BİR

MURAT ERENSOY

YUSUF BİNGÖL

YEDEKLER

HASAN AYVAZ

YÜKSEL AKKOYUN

SAMİ BİR

MEHMET AKDEMİR

HAKEM: Müslüm Ceylan

GOLLER: Murat (4), Recep Serkan (3), İbrahim Yılmaz, Üstün Aslan (2), Yusuf Bingöl (2), Hasan Ayvaz, Sami Bir

Bugün 10:48 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Kocaelispor hoca bakıyor! mask
Kocaelispor hoca bakıyor!
Darıca, Serdar Bozkurt’la temasta! mask
Darıca, Serdar Bozkurt’la temasta!
Antrenör Sedat Topçu Nusretiye’ye veda etti mask
Antrenör Sedat Topçu Nusretiye’ye veda etti
Altın kiraz’da 5. gün de bitti mask
Altın kiraz’da 5. gün de bitti
Vakıfbank farkını ortaya koydu: 3-0 mask
Vakıfbank farkını ortaya koydu: 3-0
Serdal’a 3’lü kıskaç! mask
Serdal’a 3’lü kıskaç!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu mask
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu! mask
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu!
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku! mask
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku!
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var... mask
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var...
CHP’de liste belli oldu! mask
CHP’de liste belli oldu!
Minibüs hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 2 ölü! mask
Minibüs hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 2 ölü!

GALERİ

Tramvayda anons ile evlilik teklifi mask
Tramvayda anons ile evlilik teklifi
Komşuda fabrika yangını! mask
Komşuda fabrika yangını!
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu! mask
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu!
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar mask
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar
CHP’den marşlı kutlama mask
CHP’den marşlı kutlama
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar mask
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL