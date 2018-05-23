Kedi sesi itfaiyeyi seferber etti

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Sırakavaklar Caddesi’nde meydana geldi. İşyerinden çıkan Resul Şam, 34 LN 7548 plakalı otomobiline bindi. Otomobilini çalıştıran ve seyir haline geçen Şam, otomobilinin arka kısmında kedi seslerinin geldiğini fark etti. Sesin otomobilin sol arka tekerleğinden geldiğini fark eden Şam, kedinin otomobilin sol arka tekerleğinin arka kısmına sıkışarak mahsur kaldığını fark etti. Bir süre kendi çabaları ile yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkartmak için uğraşan Resul Şam, durumu daha sonra itfaiye ekiplerine bildirdi.

KEDİ KURTARILDI

İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakika süren çabalarının ardından kedi sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi, itfaiye ekipleri tarafından salınmak üzere alındı. Yavru kediyi son anda fark ettiğini söyleyen Resul Şam, kediye zarar gelebileceği ihtimalini düşünerek hemen otomobilinden indiğini belirterek, “Şirket arabamızın altında kedi olduğunu fark ettik. Uğraştık çıkartmak için. Çıkaramayınca tabi ki itfaiyeye haber verdik. İtfaiye gelip kediyi kurtardı yoksa sıkıntı olacaktı” dedi.