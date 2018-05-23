Yangın, Yenişehir Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saffet Kaplan 54 DH 411 plakalı otomobili ile seyir halindeyken, otomobilinin motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark ederek aracını durdurdu. Kaplan, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Otomobilin LPG’li olması sebebiyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yangın sonrası otomobilde büyük çapta maddi hasar oluşurken, ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.
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Seyir halindeki otomobilin motor kısmı yandı
İzmit'te seyir halindeyken dumanlar çıkan otomobilin motor kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz