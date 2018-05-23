Darıca, Serdar Bozkurt’la temasta!

Uğur Balcıoğlu ile yollarını ayıracak olan yönetimin ilk adayı Serdar Bozkurt. Geçtiğimiz günlerde Bozkurt ile ilk görüşmenin yapıldığı ancak isteği rakamın biraz yüksek olduğu belirtiliyor. 2009 yılında teknik direktörlük kariyerine başlayan Serdar Bozkurt, 2014-15 sezonunda Ankara Demirspor’u 2.Lig’e çıkarmış, ardından Çorum Belediyespor ve Sivas Belediyespor’u çalıştırmıştı.