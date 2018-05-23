Uğur Balcıoğlu ile yollarını ayıracak olan yönetimin ilk adayı Serdar Bozkurt. Geçtiğimiz günlerde Bozkurt ile ilk görüşmenin yapıldığı ancak isteği rakamın biraz yüksek olduğu belirtiliyor. 2009 yılında teknik direktörlük kariyerine başlayan Serdar Bozkurt, 2014-15 sezonunda Ankara Demirspor’u 2.Lig’e çıkarmış, ardından Çorum Belediyespor ve Sivas Belediyespor’u çalıştırmıştı.
Bugün 11:03 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:05 TSİ )
Darıca, Serdar Bozkurt’la temasta!
Yeni sezonda 2.Lig’de mücadele edecek olan Darıca Gençlerbirliği’nde gündem teknik direktör.
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Bugün 11:03 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz