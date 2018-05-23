Antrenör Sedat Topçu Nusretiye’ye veda etti

Topçu şunları söyledi: Çok güzel bir sezon. Namağlup şampiyonluk. Başarılı Süper Lig Play-Off ve BAL için Play-Off oynamak. BAL’ı da inanılmaz şanssız gollerle iki defa öne geçtiğimiz maçta kaybetmek. Sevinçler, üzüntüler, birlik ve beraberlik, arkadaşlık. Bir takımın yaşamak istediği en güzel duyguları yaşadık. Nusretiyespor ile yaşadığım bu güzel sezonun ardından konuşup, gelecek sezon için ayrılık kararı aldım. Başkanım Besim Kaya ve Yönetici Ufuk Kıyar’a bu süreçte bana verdikleri destek ve güven için teşekkür ediyorum.Gelecek sezon Nusretiyespor’a başarılar diliyorum. Ufak bir köy, kocaman başarılar.Herşey gönlünüzce olsun.İyi bir şeyler bırakarak gittiğimi düşünüyorum.Hakkınızı helal edin.

"LİGİ NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLARAK BİTİRDİ"

İlimizin genç ve başarılı antrenörü Sedat Topçu’nun çalıştırdığı Nusretiyespor, bu sezon Süper Amatör Ligi A Grubu’nda oynadığı 20 maçın sonucunda namağlup şampiyon olarak Play-Off’a yükselme başarısı gösterdi. 8 takımın katıldığı Play-Off maçları sonunda Ligi 2.sırada bitirip, BAL’a yükselme maçı oynama hakkı kazanmıştı. Nusretiyespor BAL’da yükselme maçında, güçlü rakibi Doğantepespor karşısında iki kez öne geçmesine rağmen, şanssız bir golle 3-2 yenilerek, umutlarını önümüzdeki sezona bırakmıştı.