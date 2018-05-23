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AKP ilk mitingi o şehirde yapacak!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, ilk mitingini 26 Mayıs Cumartesi günü Erzurum'da yapacak.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday ve seçim beyannamesi tanıtım toplantısının ardından ilk mitingini 26 Mayıs Cumartesi günü Erzurum'da yapacak. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın partisinin milletvekilleri adayları ile seçim beyannamesi tanıtım toplantısına katılacak. Erdoğan, toplantının ardından ilk mitingini 26 Mayıs Cumartesi günü Erzurum'da gerçekleştirecek. Mitinglere 27 Mayıs Pazar günü Aydın ve Balıkesir'de devam etmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyası boyunca toplam 30 ilde vatandaşlarla bir araya gelecek.

Bugün 11:06 TSİ - Siyaset

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