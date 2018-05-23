Muhip Kanko hızlı başladı!

Yüksek Seçim Kurumu’na (YSK) aday listeleri dün teslime dildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli genelinde 3 milletvekilini değiştirmezken listenin 4. sırasına Kocaeli Üniversitesi’nin (KOÜ) sevilen isimlerinden Prof.Dr. Muhip Kanko’yu yazdı. Son 5 yıldır partide aktif olarak çalışan Kanko, 2015 seçimlerinde de milletvekili aday adayı olmuş ancak peş peşe gelen iki seçimde kendisine listelerde yer bulamamıştı. Partisinden kopmayan, aday gösterilmemesine rağmen bütün parti etkinliklerine katılan, seçim çalışmalarına aktif destek veren Kanko 27. dönem için partisinin takdirini kazandı. Kocaeli’den dün milletvekili adayı gösterilen Muhip Kanko bugün kolları sıvadı ve seçim çalışmalarına başladı.

ARTIK TAMAM

CHP İzmit İlçe Örgütü tarafından organize edilen programlara katılan Muhip Kanko ilk olarak İzmit ilçe başkanı Hakan Çakar ve ilçe yöneticileri ile birlikte Kozluk Mahallesi’nde düzenlenen bir iftar programına katıldı. İftar programı öncesinde ve sonrasında İzmit’in çeşitli mahallelerinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Kanko, kent esnafının sorunlarını dinledi, CHP iktidarın sorunlara üretecekleri çözümleri anlattı. Vatandaşların oyuna talip olduğunu ifade eden Kanko, “Bizim bütün derdimiz yaşanacak bir Türkiye. Refah seviyesi yüksek, insanların geçim derdine düşmediği, akşam evine götüreceği ekmeği bütün gün düşünmediği, huzur dolu bir Türkiye istiyoruz. Gerilimden uzak, yarınlara umutla bakabildiğimiz bir ülke için desteğinizi bekliyorum. Artık tamam. 25 Haziran sabahı güne çok güzel başlayacağız” dedi.