Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 11:11 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 11:13 TSİ )

Muhip Kanko hızlı başladı!

CHP Kocaeli 4’ncü sıra Milletvekili Adayı Muhip Kanko seçim çalışmalarına hızlı başladı. İzmit ilçe örgütüyle birlikte sahaya inen Kanko, Kozluk Mahallesi’nde iftar yaptı, Tavşantepe ve Yenişehir Mahallesi’nde esnafla buluştu.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Yüksek Seçim Kurumu’na (YSK) aday listeleri dün teslime dildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli genelinde 3 milletvekilini değiştirmezken listenin 4. sırasına Kocaeli Üniversitesi’nin (KOÜ) sevilen isimlerinden Prof.Dr. Muhip Kanko’yu yazdı. Son 5 yıldır partide aktif olarak çalışan Kanko, 2015 seçimlerinde de milletvekili aday adayı olmuş ancak peş peşe gelen iki seçimde kendisine listelerde yer bulamamıştı. Partisinden kopmayan, aday gösterilmemesine rağmen bütün parti etkinliklerine katılan, seçim çalışmalarına aktif destek veren Kanko 27. dönem için partisinin takdirini kazandı. Kocaeli’den dün milletvekili adayı gösterilen Muhip Kanko bugün kolları sıvadı ve seçim çalışmalarına başladı. 

ARTIK TAMAM

CHP İzmit İlçe Örgütü tarafından organize edilen programlara katılan Muhip Kanko ilk olarak İzmit ilçe başkanı Hakan Çakar ve ilçe yöneticileri ile birlikte Kozluk Mahallesi’nde düzenlenen bir iftar programına katıldı. İftar programı öncesinde ve sonrasında İzmit’in çeşitli mahallelerinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Kanko, kent esnafının sorunlarını dinledi, CHP iktidarın sorunlara üretecekleri çözümleri anlattı. Vatandaşların oyuna talip olduğunu ifade eden Kanko, “Bizim bütün derdimiz yaşanacak bir Türkiye. Refah seviyesi yüksek, insanların geçim derdine düşmediği, akşam evine götüreceği ekmeği bütün gün düşünmediği, huzur dolu bir Türkiye istiyoruz. Gerilimden uzak, yarınlara umutla bakabildiğimiz bir ülke için desteğinizi bekliyorum. Artık tamam. 25 Haziran sabahı güne çok güzel başlayacağız” dedi.

Bugün 11:11 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu mask
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku! mask
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku!
Partisinden 1. sıra adayı oldu ama "aday tanıtımında" yok! mask
Partisinden 1. sıra adayı oldu ama "aday tanıtımında" yok!
BBP’de 4 ilçe istifa etti! mask
BBP’de 4 ilçe istifa etti!
Emine Zeybek'ten ilk açıklama! mask
Emine Zeybek'ten ilk açıklama!
HÜDAPAR Genel Başkanı istifa etti! mask
HÜDAPAR Genel Başkanı istifa etti!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu mask
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu! mask
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu!
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku! mask
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku!
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var... mask
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var...
CHP’de liste belli oldu! mask
CHP’de liste belli oldu!
Minibüs hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 2 ölü! mask
Minibüs hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 2 ölü!

GALERİ

Tramvayda anons ile evlilik teklifi mask
Tramvayda anons ile evlilik teklifi
Komşuda fabrika yangını! mask
Komşuda fabrika yangını!
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu! mask
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu!
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar mask
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar
CHP’den marşlı kutlama mask
CHP’den marşlı kutlama
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar mask
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL