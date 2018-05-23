Acurman, CHP'li gençlerle buluştu

CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Anıl Acurman, kentteki ziyaretlerine devam ediyor. Kocaeli Ticaret Odası (KOTO)'nda geçtiğimiz aylarda yapılan seçimle yeniden başkan seçilen Necmi Bulut'u; CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve ilçe yönetimiyle birlikte ziyaret eden Acurman, Bulut'a yeni dönemde başarılar diledi. Acurman, kentteki ziyaretleri öncesinde de CHP İl Gençlik Kolları'nın yönetim kurulu toplantısına da katıldı.

"GÜCÜMÜZÜ GENÇLİKTEN ALIYORUZ"

CHP Milletvekili Adayı Orkun Utkubaş'ın da katılım gösterdiği toplantıda İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız ve yönetimiyle birlikte seçim sürecinde gençlik kollarının yapacağı çalışmaları konuştu. Acurman, "Gençlik ateşi bu şehri tutuşturacak, yıldızlar yeniden parlayacak” diyerek çıktığımız bu yolda en büyük gücümüz gençlerimizdir. Partimiz de ülkemiz de gücünü her zaman gençlerden almıştır. Bizler de çıktığımız yolda gençlerimize inanıyoruz, birlikte başaracağız" dedi.