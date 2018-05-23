Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 11:13 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 11:14 TSİ )

Acurman, CHP'li gençlerle buluştu

CHP İl Gençlik Kolları'nın toplantısına katılan CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Anıl Acurman, "En büyük gücümüz gençliktir. İnanıyoruz, birlikte başaracağız" dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Anıl Acurman, kentteki ziyaretlerine devam ediyor. Kocaeli Ticaret Odası (KOTO)'nda geçtiğimiz aylarda yapılan seçimle yeniden başkan seçilen Necmi Bulut'u; CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve ilçe yönetimiyle birlikte ziyaret eden Acurman, Bulut'a yeni dönemde başarılar diledi. Acurman, kentteki ziyaretleri öncesinde de CHP İl Gençlik Kolları'nın yönetim kurulu toplantısına da katıldı.

"GÜCÜMÜZÜ GENÇLİKTEN ALIYORUZ"

CHP Milletvekili Adayı Orkun Utkubaş'ın da katılım gösterdiği toplantıda İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız ve yönetimiyle birlikte seçim sürecinde gençlik kollarının yapacağı çalışmaları konuştu. Acurman, "Gençlik ateşi bu şehri tutuşturacak, yıldızlar yeniden parlayacak” diyerek çıktığımız bu yolda en büyük gücümüz gençlerimizdir. Partimiz de ülkemiz de gücünü her zaman gençlerden almıştır. Bizler de çıktığımız yolda gençlerimize inanıyoruz, birlikte başaracağız" dedi.

Bugün 11:13 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu mask
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku! mask
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku!
Partisinden 1. sıra adayı oldu ama "aday tanıtımında" yok! mask
Partisinden 1. sıra adayı oldu ama "aday tanıtımında" yok!
BBP’de 4 ilçe istifa etti! mask
BBP’de 4 ilçe istifa etti!
Emine Zeybek'ten ilk açıklama! mask
Emine Zeybek'ten ilk açıklama!
HÜDAPAR Genel Başkanı istifa etti! mask
HÜDAPAR Genel Başkanı istifa etti!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu mask
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu! mask
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu!
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku! mask
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku!
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var... mask
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var...
CHP’de liste belli oldu! mask
CHP’de liste belli oldu!
Minibüs hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 2 ölü! mask
Minibüs hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 2 ölü!

GALERİ

Tramvayda anons ile evlilik teklifi mask
Tramvayda anons ile evlilik teklifi
Komşuda fabrika yangını! mask
Komşuda fabrika yangını!
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu! mask
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu!
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar mask
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar
CHP’den marşlı kutlama mask
CHP’den marşlı kutlama
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar mask
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL