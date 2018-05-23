Aygün: Bizde üzülmek ve küsmek olmaz

AKP Kocaeli Milletvekili ve MKYK üyesi olan Milletvekili Zeki Aygün, önceki gün açıklanan 27. Dönem Milletvekili aday aday listesinde yer almadı ama ertesin gün sabah saatlerinden itibaren seçim çalışmaları için sayadaydı. İzmit’te bir dizi ziyarette bulunan Milletvekili Zeki Aygün, İl Seçim Koordinasyon Merkezi’ni de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

VEKİLLERE BİLGİ VERİLDİ

Zeki Aygün ile birlikte İl SKM’nin ziyaretçileri arasında Milletvekilleri İlyas Şeker ve Cemil Yaman da vardı. İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, İl SKM Başkanı Mehmet Uzunoğlu, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve il yöneticilerinin de yer aldığı ziyarette yapılan çalışmalar hakkında vekillere bilgiler aktarıldı.

“KÜSLÜK OLMAZ”

Milletvekili Zeki Aygün, yeniden aday gösterilmemesi ile ilgili haber sitelerinde yer alan haberlere değinerek, “Biz bu partinin kurucusuyuz. Bugüne kadar da hiçbir görev talebimiz olmadı, verildi. Bizim anlayışımızda da bu vardır. O yüzden bugün bize görev verilmedi diye üzülmek, küsmek gibi bir durum söz konusu olamaz. İnandığımız kutlu davamız için seçim boyunca sahada olacağım” ifadelerini kullandı.

“MİLETİMİZ BİZDEN RAZI”

Milletvekili Zeki Aygün, akşam ise Karamürsel’de seçim çalışmalarındaydı. Karamürsel İlçe Teşkilatı’nın haftalık olağan toplantısına katılan Aygün, daha sonra Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ile birlikte eski belediye başkanları ve meclis üyeleri için düzenlenen iftar programına katıldı. Aygün, “16 ‘altın’ yılı geride bırakan bir partiyiz. Milletimiz bizden biz onlardan razıyız. 24 Haziran’da da sandıktan ilk turda Cumhurbaşkanımızı ‘başkan’ olarak seçeceğiz. Bunun için de seçim gününe kadar sahada olacağız, vatandaşlarımızın kapısını çalacağız” dedi.