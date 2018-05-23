İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün fırınlardaki pide gramajı ve tarife denetimleri devam ediyor. Ramazan ayında daha da sıklaştırılan denetimlerde kurallara uymayan fırın işletmecileri hakkında yasal işlem yapılıyor. Ruhsat ve Denetim Müdürü Muhammet Ergin, Yenidoğan bölgesindeki denetimler sırasında bir fırında gramaj eksikliği ve tarife dışı pide üretildiğinin tespit edildiğini belirterek “Pideler el koyarken işletmeci hakkında da işlem yapıldı. İzmit Belediyesi olarak denetimlerimiz artarak devam edecek” dedi.
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İzmit’te tarife dışı pide üretimine izin yok
İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, fırınlarda gerçekleştirdiği denetimler neticesinde uygunsuz üretimlerin önüne geçiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz