Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 11:47 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:48 TSİ )

İzmit’te tarife dışı pide üretimine izin yok

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, fırınlarda gerçekleştirdiği denetimler neticesinde uygunsuz üretimlerin önüne geçiyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün fırınlardaki pide gramajı ve tarife denetimleri devam ediyor. Ramazan ayında daha da sıklaştırılan denetimlerde kurallara uymayan fırın işletmecileri hakkında yasal işlem yapılıyor. Ruhsat ve Denetim Müdürü Muhammet Ergin, Yenidoğan bölgesindeki denetimler sırasında bir fırında gramaj eksikliği ve tarife dışı pide üretildiğinin tespit edildiğini belirterek “Pideler el koyarken işletmeci hakkında da işlem yapıldı. İzmit Belediyesi olarak denetimlerimiz artarak devam edecek” dedi.

Bugün 11:47 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
İşçi kıyımı yapan fabrikadan görülmemiş uygulama! mask
İşçi kıyımı yapan fabrikadan görülmemiş uygulama!
Metruk binaya baskın! 59 kişi gözaltında... mask
Metruk binaya baskın! 59 kişi gözaltında...
Saffet Sancaklı, Erdoğan'ın yanındaymış! mask
Saffet Sancaklı, Erdoğan'ın yanındaymış!
''Hababam Sınıfı''nın oyuncusu Kocaeli'de toprağa verildi mask
''Hababam Sınıfı''nın oyuncusu Kocaeli'de toprağa verildi
Canan Dağdeviren, Körfez Ticaret Odası’na geliyor mask
Canan Dağdeviren, Körfez Ticaret Odası’na geliyor
Uyuşturucuyu öyle bir yere gizlemişler ki... Şeytanın bile aklına gelmez! mask
Uyuşturucuyu öyle bir yere gizlemişler ki... Şeytanın bile aklına gelmez!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu mask
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu! mask
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu!
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku! mask
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku!
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var... mask
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var...
CHP’de liste belli oldu! mask
CHP’de liste belli oldu!
Minibüs hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 2 ölü! mask
Minibüs hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 2 ölü!

GALERİ

Tramvayda anons ile evlilik teklifi mask
Tramvayda anons ile evlilik teklifi
Komşuda fabrika yangını! mask
Komşuda fabrika yangını!
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu! mask
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu!
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar mask
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar
CHP’den marşlı kutlama mask
CHP’den marşlı kutlama
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar mask
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL