Genç kızlarda şampiyon Vakıfbank: 3-0

Yıldız voleybolcularının öne çıktığı, İzmitli Zeynep Sude’nin de ilk 6’da sahaya çıkarak gururumuz olduğu Vakıfbank maça tutuk başlasa da ilk setin ortalarından itibaren momentumu eline geçirdi. Adeta antrenman havasında oynadığı mücadelede inanılmaz bir yarı final maçının ardından finale çıkan Karayolları’nı, 25-14, 25-5 ve 25-17‘lik setlerle 3-0 mağlup eden VakıfBank şampiyon olurken, Karayolları sırada yer aldı.

PRTOKOL TAM KADRO

İzmir temsilcisi Rota Koleji’ni 15-25, 25-22, 25-14 ve 25-13‘lük setlerle 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı ise Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası’nı 3. sırada tamamladı.Final gününde Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Spor Şube Müdürü Engin Yaşar, Kartepe İlçe Spor Müdürü Erol Arutan, Okul Sporları Temsilcisi Göksel Ali Argun, Okul Sporları Tertip Kurulu Üyesi Erhan Okur, sporcu velileri ve çok sayıda voleybol sever yer aldı.

İZMİT’TEN 8 HAKEM GÖREV ALDI

1 hafta boyunca ilimizdeki 4 salonda eşzamanlı olarak gerçekleşen organizasyonda İzmit’ten 8, ulusal ve uluslararası da 6 olmak üzere toplam 14 hakem görev aldı. Tüm salon amirleri ve personelleri organizasyonun başarı ile geçmesi için son derece titiz çalışırken, Voleybol İl Temsilcisi Zülkarni Gülhan “Çok şükür her şey yolunda gitti ve başarılı bir organizasyonu Kocaeli olarak geride bıraktık. Emek veren herkesi kutluyor ve herkese teşekkür ediyorum” dedi.