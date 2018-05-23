Besim Subaşı’nın keşfettiği, 6 yıl önce de İsmail Arman’ın çalıştırdığı Yenikent’ten Vakıfbank’a giden Milli voleybolcu, şampiyona boyunca aldığı süreyi en iyi şekilde değerlendirdi. Ailesine, antrenörlerine ve takım arkadaşlarına teşekkür eden Zeynep Sude “Çok şükür şampiyonluk geldi. Kendi ilimde bunu başarmak benim için ayrı bir gurur. Ailem başta olmak üzere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Bugün 11:59 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:01 TSİ )
İzmitli Zeynep Sude’nin haklı gururu!
Vakıfbank Genç Kız Voleybol Takımı’nın 1.98’lik İzmitli yıldızı Zeynep Sude, kendi şehrinde şampiyon olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadı.
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Bugün 11:59 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz