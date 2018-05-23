İzmitli Zeynep Sude’nin haklı gururu!

Besim Subaşı’nın keşfettiği, 6 yıl önce de İsmail Arman’ın çalıştırdığı Yenikent’ten Vakıfbank’a giden Milli voleybolcu, şampiyona boyunca aldığı süreyi en iyi şekilde değerlendirdi. Ailesine, antrenörlerine ve takım arkadaşlarına teşekkür eden Zeynep Sude “Çok şükür şampiyonluk geldi. Kendi ilimde bunu başarmak benim için ayrı bir gurur. Ailem başta olmak üzere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.