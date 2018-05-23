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Bugün 12:01 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:02 TSİ )

Teşekkürler DSİ!

Türkiye Genç Kızlar Voleybol Şampiyonası, İlimizde tamamlandı. 32 takımın katılımıyla gerçekleşen şampiyonada ilimizi temsil eden DSİSpor, dünya devi güçlü rakipler içerisinde elinden geleni yaptı.

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Bir hafta boyunca ilimizdeki 4 ayrı spor salonunda oynanan maçlar, önceki günkü final ve klasman müsabakalarıyla sona erdi. İlimizi temsil eden İzmit DSİ takımı, toplam 7 maç oynadı. 4 galibiyet, üç yenilgi alan takım, Karabük Gençlikspor’un şampiyonadan çekilmesi ile de hükmen kazandı. İzmit DSİ spor, Derince Spor Salonu’ndaki klasmanın son maçını Sarıyer Belediyespor ile oynadı. Temsilcimiz İzmit DSİ, maçı 3-1 kaybetti ve sıralamada 17. sırada yer aldı. Maçın ilk setini 25-19 kazanan takım,k ikinci seti 11-25, üçüncü seti 20-25 ve dördüncü seti de 12-25 mağlup bitirdi. 3-1’lik skorla üçüncü mağlubiyetini aldı.

İZMİT DSİSPOR: 1 SARIYER BLDSPOR: 3

SALON: Derince

HAKEMLER: Öztürk Buluş ***, Yavuz Kurnaz ***

İZMİT DSİSPOR: Bengisu Sancı ***, Ayça Cevher ***, Sude Maral **, Irmak Aykut ***, Ceren Aldemir **, Duygu Şahin **, Betül Menşur **, Sude Gülağız **, Sema Nur Gökdemir **, Melis Kurt **, Selin Yalçın **, Buse Uludağ **, Simge Gülağız **, Derya Nur Gökdemir **

SARIYER BLDSPOR: Gaye Yıldırım ***, Selin Savaş ***, Pelin Yılgın ***, Yağmur Çakmak ***, Ceren Gökkaya ***, Yaren Akdoğu ***, Aleyna Usanmaz **, Melike Topçu **, Sude Budak ***, Başak Döner **, Elif Öces **, Başak Kaya ***, Ece Emrullah **, Sude Ünlü **

SETLER: 25-19,11-25,20-25,12-25

DSİSPOR’UN TÜM MAÇLARI:

4 GALİBİYET

İZMİT DSİ-DENİZLİ GENÇLİK  : 3-2

İZMİT DSİ-RİZE FINDIKLI                   : 3-1

İZMİT DSİSPOR-K.EREĞLİ G.M.        : 3-0

İZMİT DSİ-KARABÜK GENÇLİK       : 3-0 (H)

3 MAĞLUBİYET

İZMİT DSİSPOR-İZMİR GELİŞİM       : 1-3

İZMİT DSİSPOR-İ. KARŞIYAKA         : 0-3

İZMİT DSİSPOR-SARIYER BLD.        : 1-3

Bugün 12:01 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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