Teşekkürler DSİ!

Bir hafta boyunca ilimizdeki 4 ayrı spor salonunda oynanan maçlar, önceki günkü final ve klasman müsabakalarıyla sona erdi. İlimizi temsil eden İzmit DSİ takımı, toplam 7 maç oynadı. 4 galibiyet, üç yenilgi alan takım, Karabük Gençlikspor’un şampiyonadan çekilmesi ile de hükmen kazandı. İzmit DSİ spor, Derince Spor Salonu’ndaki klasmanın son maçını Sarıyer Belediyespor ile oynadı. Temsilcimiz İzmit DSİ, maçı 3-1 kaybetti ve sıralamada 17. sırada yer aldı. Maçın ilk setini 25-19 kazanan takım,k ikinci seti 11-25, üçüncü seti 20-25 ve dördüncü seti de 12-25 mağlup bitirdi. 3-1’lik skorla üçüncü mağlubiyetini aldı.
İZMİT DSİSPOR: 1 SARIYER BLDSPOR: 3
SALON: Derince
HAKEMLER: Öztürk Buluş ***, Yavuz Kurnaz ***
İZMİT DSİSPOR: Bengisu Sancı ***, Ayça Cevher ***, Sude Maral **, Irmak Aykut ***, Ceren Aldemir **, Duygu Şahin **, Betül Menşur **, Sude Gülağız **, Sema Nur Gökdemir **, Melis Kurt **, Selin Yalçın **, Buse Uludağ **, Simge Gülağız **, Derya Nur Gökdemir **
SARIYER BLDSPOR: Gaye Yıldırım ***, Selin Savaş ***, Pelin Yılgın ***, Yağmur Çakmak ***, Ceren Gökkaya ***, Yaren Akdoğu ***, Aleyna Usanmaz **, Melike Topçu **, Sude Budak ***, Başak Döner **, Elif Öces **, Başak Kaya ***, Ece Emrullah **, Sude Ünlü **
SETLER: 25-19,11-25,20-25,12-25
DSİSPOR’UN TÜM MAÇLARI:
4 GALİBİYET
İZMİT DSİ-DENİZLİ GENÇLİK : 3-2
İZMİT DSİ-RİZE FINDIKLI : 3-1
İZMİT DSİSPOR-K.EREĞLİ G.M. : 3-0
İZMİT DSİ-KARABÜK GENÇLİK : 3-0 (H)
3 MAĞLUBİYET
İZMİT DSİSPOR-İZMİR GELİŞİM : 1-3
İZMİT DSİSPOR-İ. KARŞIYAKA : 0-3
İZMİT DSİSPOR-SARIYER BLD. : 1-3
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz