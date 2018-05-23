406 üyenin oy kullanma hakkının olduğu Kocaelispor’da Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı‘nın ilk oturumunu dün akşam yapan Kocaelispor’da gözler yönetime çevrildi. Sadece Mali, İdari ve Sportif konularla ilgili gündem maddelerinin ibra edileceği genel kurul yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 30 Mayıs saat 17.30’a ertelendi. Kongre Dolphin AVM’de yer alan Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Camia, özellikle transfer yasağının kalkması ile ilgili gelinen noktanın ne durumda olduğunu merak ediyor. Yönetimin konu ile ilgili açıklamanın ne zaman yapılacağı merak edilirken, büyük bir ihtimalle 30 Mayıs’taki genel kurulda transfer, teknik, iç transfer ve diğer konularla ilgili detaylı değerlendirme yapılacak.
Bugün 12:29 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:31 TSİ )
Açıklama ne zaman yapılacak?
406 üyenin oy kullanma hakkının olduğu Kocaelispor’da Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı‘nın ilk oturumunu dün akşam yapan Kocaelispor’da gözler yönetime çevrildi.
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Bugün 12:29 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz