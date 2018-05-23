Nusretiye’nin sahte oyuncu oynattığı belgelendi…

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Yenidoğan Serdarspor, Nusretiye’nin sahte oyuncu oynattığını belgeledi ve itirazda bulundu. Bunun üzerine inceleme yapan Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Nusretiye’nin sahte oyuncu oynattığını resmileştirdi ve ceza yağdırdı.

İşte konuyla ilgili yapılan açıklama…

Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 08.05.2018 Tarih ve 98 Sayılı Toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1-Yenidoğan Serdar Spor Klb. İTİRAZI hakkında; 02.05.2018 tarihinde oynanan Kocaeli Nusretiye Spor- Yenidoğan Serdar Spor Yerel U-19 Ligi (Kocaeli) müsabakasında eksik bilgi, belge ve görüşlerin tamamlanarak dosyanın incelemeye alınmasına,

2-İbrahim ACAR (Nusretiye Spor Klb. Fut.) hakkında; 02.05.2018 tarihinde oynanan Kocaeli Nusretiye Spor- Yenidoğan Serdar Spor Yerel U-19 Ligi (Kocaeli) müsabakasında eksik bilgi, belge ve görüşlerin tamamlanarak üzerine atılı eylem nedeni ile savunma istenmesine,

3-Yiğitcan KÖSE (Sapanca Akademi Spor Klb. Fut.) hakkında; 02.05.2018 tarihinde oynanan Kocaeli Nusretiye Spor- Yenidoğan Serdar Spor Yerel U-19 Ligi (Kocaeli) müsabakasında eksik bilgi, belge ve görüşlerin tamamlanarak üzerine atılı eylem nedeni ile savunma istenmesine,

4-Ufuk KIYAR (Nusretiye Spor Klb. İdr.) hakkında; 02.05.2018 tarihinde oynanan Kocaeli Nusretiye Spor- Yenidoğan Serdar Spor Yerel U-19 Ligi (Kocaeli) müsabakasında eksik bilgi, belge ve görüşlerin tamamlanarak üzerine atılı eylem nedeni ile savunma istenmesine,

5-Nusretiye Spor Klb. hakkında; 02.05.2018 tarihinde oynanan Kocaeli Nusretiye Spor- Yenidoğan Serdar Spor Yerel U-19 Ligi (Kocaeli) müsabakasında eksik bilgi, belge ve görüşlerin tamamlanarak savunma istenmesine karar verilmiştir.