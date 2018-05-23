Sabotaj gibi rezaletler!

Önceki gün, Derince Spor Salonu’nda oynanan Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası Voleybol son maçının üçüncü setinde, 3 kez elektrikler kesildi, yeni bir skandal daha yaşandı. He de DSİ’nin maçında…

REZALET ÜSTÜNE REZALET…

Daha önce Basketbol Türkiye Şampiyonası’nda, salonun çatısının akması nedeniyle tüm ülkeye rezil olan kentimiz, bu kez de elektrik kesintisi nedeniyle, ülkenin gözleri önünde rezil rüsva oldu. Derince Spor Salonu’nun lambaların cıvalı olması nedeniyle, soğuması için en az 10 dakika beklemek zorunda kalındı.

İSYAN ETTİLER

Maça iki kez 15’şer dakika ara verilmek zorunda kalındı. Bayan voleybolcular ve hakemler, yarım saat beklemek zorunda kaldı. Maç 45 dakika uzadı. Derince Spor Salonu jeneratörünün devreye girmemesi de, karşılaşma zehir etti. Sporcular, antrenörler, hakemler ve maçı izlemeye gelen veliler ile yöneticiler adeta siyan etti.