Ekonomi Bakanı'ndan döviz açıklaması!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kurdaki yükseliş ile ilgili resmi twitter hesabından açıklama yaptı. Zeybekci, döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumları yaşandığını ve en doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağı konusunda güven duyduğunu belirtti.
Zeybekci şu ifadeleri kullandı:
“Kur ve faiz oranlarında hak etmediği dalgalanmalar ve döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumları yaşamaktadır. İlgili kurumlarımız, reel sektörün başarısının, emeğinin ve alın terinin bu doğrultuda heba edilmemesi; döviz piyasasındaki dengesizliğin kaldırılması için gerekli araç ve yetkiye sahiptir. Bu sorumluluğu alarak, en doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağı konusunda güvenimiz tamdır. Hükümetimiz her zaman serbest piyasa ekonomisini esas almıştır ve bu anlayışla devam edecektir. Mali disiplinden ve enflasyonla mücadeleden ödün verilmeden, sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz gerçekleştirilecektir.”
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Yorumlar
(1 )
Asgari ücretli - Coşmuş bir ekonomimiz var, Avrupa bizi kıskanıyor!!! =))
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