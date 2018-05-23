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Bugün 13:17 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:05 TSİ )

Ekonomi Bakanı'ndan döviz açıklaması!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, artan kurlarla ilgili olarak “Döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumları yaşamaktadır. En doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağı konusunda güvenimiz tamdır” açıklamasında bulundu.

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kurdaki yükseliş ile ilgili resmi twitter hesabından açıklama yaptı. Zeybekci, döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumları yaşandığını ve en doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağı konusunda güven duyduğunu belirtti.

Zeybekci şu ifadeleri kullandı:

“Kur ve faiz oranlarında hak etmediği dalgalanmalar ve döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumları yaşamaktadır. İlgili kurumlarımız, reel sektörün başarısının, emeğinin ve alın terinin bu doğrultuda heba edilmemesi; döviz piyasasındaki dengesizliğin kaldırılması için gerekli araç ve yetkiye sahiptir. Bu sorumluluğu alarak, en doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağı konusunda güvenimiz tamdır. Hükümetimiz her zaman serbest piyasa ekonomisini esas almıştır ve bu anlayışla devam edecektir. Mali disiplinden ve enflasyonla mücadeleden ödün verilmeden, sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz gerçekleştirilecektir.”

Bugün 13:17 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(1)
01

Asgari ücretli - Coşmuş bir ekonomimiz var, Avrupa bizi kıskanıyor!!! =))

Yanıtla . 0Beğen 23 Mayıs 13:28

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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