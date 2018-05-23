Körfez Şemsettin Mahallesi'nde oturan şizofreni hastası Ayhan Mızrak, dün akşam saatlerinde evin bahçesindeki samanlıkta kendisini asarak intihar etti. 11 yıldır tedavi gören Ayhan Mızrak'ı evde bulamayan yakınları çevreye baktı. Samanlığa girildiğinde Ayhan Mızrak'ın cesedi ile karşılaşıldı. Ayhan Mızrak'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.
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Samanlıkta kendini asarak intihar etti
Körfez'de 46 yaşındaki Ayhan Mızrak kendini samanlıkta iple asarak intihar etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz