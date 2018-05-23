Samanlıkta kendini asarak intihar etti

Körfez Şemsettin Mahallesi'nde oturan şizofreni hastası Ayhan Mızrak, dün akşam saatlerinde evin bahçesindeki samanlıkta kendisini asarak intihar etti. 11 yıldır tedavi gören Ayhan Mızrak'ı evde bulamayan yakınları çevreye baktı. Samanlığa girildiğinde Ayhan Mızrak'ın cesedi ile karşılaşıldı. Ayhan Mızrak'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.