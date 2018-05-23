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Kışladüzü’nde adım atılmayan yer kalmadı

Hereke Kışladüzü Mahallesi’nde seçim çalışması yapan ve bölge halkının yakın ilgisi ile karşılanan AKP Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanı Canan Mollaoğlu, “Geleceğin Türkiyesi için Cumhurri İttifakı’na destek istiyoruz” dedi.

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AKP Körfez İlçe Kadın Kolları, erken seçim tarihinin 24 Haziran olarak açıklanmasının ardından başladığı yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Her gün ilçenin bir mahallesinde vatandaşlara ulaşan, bir araya geldiği Körfezlilere AKP döneminde yapılan hizmetlerin ve yeni dönem hedeflerinin bilgilerini içeren broşürleri dağıtan partili kadınlar gördükleri yakın ilgi ile de büyük moral buluyor.

MOLLAOĞLU DA KATILDI

AKP Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanı Canan Mollaoğlu’nun da katılımı ile düzenlenen soh çalışma Yukarı Hereke bölgesindeki Kışladüzü Mahallesi’nde gerçekleşti. Kışladüzü’nü bütünüyle gezen, vatandaşlara evlerinde konuk olan Mollaoğlu ve partili kadınlar, vatandaşlara 24 Haziran seçimlerinin önemini anlattı, AKP, MHP ve BBP birlikteliği ile kurulan Cumhur İttifakına destek istedi. Mollaoğlu ve partili kadınlar ayrıca bölge halkının ilettiği sorunları da dinlediler.

İTTİFAKA DESTEK İSTEDİ

Yapılan çalışmanın ardından bir açıklama yapan İlçe Kadın Kolları Başkanı Canan Mollaoğlu, “Türkiye olarak tarihimizin en önemli seçimini yapacağız. Ülkemizi geleceğe hazırlamak, Atatürk’ün koyduğu muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak ve çocuklarımız için müreffeh bir gelecek hazırlamak için halkımızdan Cumhur İttifakı’na destek olmalarını istiyoruz” dedi.

Bugün 13:49 TSİ - Siyaset

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