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Sönmez: Amacımız Akşener’i cumhurbaşkanı seçmek

Geçtiğimiz pazartesi günü açıklanan İYİ Parti’nin Kocaeli milletvekili aday listesinin dördüncü sırasında kendine yer bulan Av. Ruhittin Sönmez, konu hakkında kısa bir değerlendirmede bulundu.

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Geçtiğimiz pazartesi günü açıklanan İYİ Parti’nin Kocaeli milletvekili aday listesinin dördüncü sırasında kendine yer bulan Av. Ruhittin Sönmez, konu hakkında kısa bir değerlendirmede bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklaması ile millet ittifakının ülke genelinde başarılı olacağını dile getiren Sönmez, “Hedefimiz genel başkanımızı cumhurbaşkanı seçtirmek, ayrıca millet ittifakının TBMM’de açık ara çoğunluk olmasını sağlamak. Türkiye İYİ olacak” dedi.

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