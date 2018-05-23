Geçtiğimiz pazartesi günü açıklanan İYİ Parti’nin Kocaeli milletvekili aday listesinin dördüncü sırasında kendine yer bulan Av. Ruhittin Sönmez, konu hakkında kısa bir değerlendirmede bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklaması ile millet ittifakının ülke genelinde başarılı olacağını dile getiren Sönmez, “Hedefimiz genel başkanımızı cumhurbaşkanı seçtirmek, ayrıca millet ittifakının TBMM’de açık ara çoğunluk olmasını sağlamak. Türkiye İYİ olacak” dedi.
Bugün 13:50 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:52 TSİ )
Sönmez: Amacımız Akşener’i cumhurbaşkanı seçmek
Geçtiğimiz pazartesi günü açıklanan İYİ Parti’nin Kocaeli milletvekili aday listesinin dördüncü sırasında kendine yer bulan Av. Ruhittin Sönmez, konu hakkında kısa bir değerlendirmede bulundu.
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Bugün 13:50 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz