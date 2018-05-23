Yılmaz: Listemiz hayırlı olsun

Allah’tan yüklenen emanetin hakkını verebilmeyi dileyen milletvekili Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“DURMAK YOK!”
“Listemiz partimize ve kentimize hayırlı olsun. Kocaeli’de ve Türkiye genelinde dünden daha iyi bir neticeyi almak, milletimizin, ümmetimizin yüzünü güldürmek için canla başla mücadeleye devam edeceğiz. Dünya mazlumlarının hasretle beklediği güçlü ve büyük Türkiye için durmak yok, yola devam diyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz