Yılmaz: Listemiz hayırlı olsun

Allah’tan yüklenen emanetin hakkını verebilmeyi dileyen milletvekili Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“DURMAK YOK!”

“Listemiz partimize ve kentimize hayırlı olsun. Kocaeli’de ve Türkiye genelinde dünden daha iyi bir neticeyi almak, milletimizin, ümmetimizin yüzünü güldürmek için canla başla mücadeleye devam edeceğiz. Dünya mazlumlarının hasretle beklediği güçlü ve büyük Türkiye için durmak yok, yola devam diyoruz” dedi.