Körfez’de halk toplantısı gerçekleştirildi

HDP Kocaeli İl Örgütü ve HDP Körfez İlçe Örgütü tarafından, ilçedeki seçim bürosunda halk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya HDP PM Üyesi Asiye Kolçak, Bülent Uyguner, il eş başkanı Leyla Aygün ve HDP Kocaeli Milletvekili aday adaylarından Alaattin Enül ile Av. Kureyş Bilgiç katıldı.

“HİLELER KALDIRILSIN”

Toplantıda konuşan PK üyesi Bülent Uyguner, “24 Haziran seçimleri üzerindeki karanlık gölgenin kaldırılmasını istiyoruz. Hilelerin konuşulduğu bir ortamda seçime gidiyoruz. Bu umudun körelmemesi için Demirtaş'ın özgür kalmasını istiyoruz. Demirtaş, Türkiye'nin adayıdır ve Türkiye'nin adayı serbest kalmalıdır. 24 Haziran seçimleri üzerindeki karanlık gölgenin kaldırılmasını istiyoruz” dedi.