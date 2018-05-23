Ayaz, Yuvam sakinleriyle buluştu

Son olarak iftar sonrası Yuvam Akarca Mahalle Seçim İrtibat bürosunda düzenlenen programla bölge sakini vatandaşlarla buluşan Ayaz, mahalleli ile sohbet etti ve talepleri dinledi.
“SİZE GÜVENİYORUZ”
Vatandaşlarla sohbet eden Ayaz, “24 Haziran’da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinde halkımızın teveccühüyle cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti kadroları bir kez daha ülke yönetimini alacaktır. İzmit olarak siz halkımıza güveniyor ve inanıyoruz. Bu seçimden de alnımızın akıyla çıkacağız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz