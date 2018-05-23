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Pirelli-Prometeon çalışanları iftarda buluştu

İlimizin önemli sanayi kuruluşlarından Pirelli-Prometeon Lastik Fabrikası, çalışanlarını Lastik-İş Sendikası Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftarda ağırladı.

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Otomobil ve ticari lastik sektörünün öncü markalarından Pirelli-Prometeon Lastik Fabrikası geleneksel iftar programları kapsamında çalışanlarını Lastik-İş Sendikası Sosyal Tesislerinde ağrladı. Pirelli-Prometeon evsahipliğindeki iftara Pirelli Otomobil Lastikleri Genel Müdürü Gian Paolo Gatti Comini, Fabrika Endüstri Direktörü Hakan Yalnız, Prometeon İnsan Kaynakları Direktörü Alper Tokalp, Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, Genel Sekreter Yardımcısı Necdet Ulusoy ve Kocaeli Şube Başkanı Tezcan Ay katıldı.

GENİŞ KATILIM OLDU

İftarda ayrıca Prometeon Kalite Direktörü Alper Erkal, Üretim Müdürü Önder Kılıç, Prometeon İnsan Kaynakları Müdürü Can Güler, Pirelli İnsan Kaynakları Müdürü Serpil Köşker, İK İş Ortağı Müdürü Okan Vural, Lastik-İş Kocaeli şube yöneticileri  Ercan Yavuz, Yusuf Bayraktar, sendika işyeri temsilcileri de hazır bulundu.

RAMAZAN AYINI KUTLADILAR

İftar öncesi Pirelli Otomobil Lastikleri Genel Müdürü Gian Paolo Gatti Comini, Fabrika Endüstri Direktörü Hakan Yalnız, Prometeon İnsan Kaynakları Direktörü Alper Tokalp, Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan birer konuşma yaparak tüm çalışanların Ramazan ayını kutlayıp, birlikte olmaktan duydukları memnuniyeti  dile getirdiler.

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