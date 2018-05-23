Pirelli-Prometeon çalışanları iftarda buluştu

Otomobil ve ticari lastik sektörünün öncü markalarından Pirelli-Prometeon Lastik Fabrikası geleneksel iftar programları kapsamında çalışanlarını Lastik-İş Sendikası Sosyal Tesislerinde ağrladı. Pirelli-Prometeon evsahipliğindeki iftara Pirelli Otomobil Lastikleri Genel Müdürü Gian Paolo Gatti Comini, Fabrika Endüstri Direktörü Hakan Yalnız, Prometeon İnsan Kaynakları Direktörü Alper Tokalp, Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, Genel Sekreter Yardımcısı Necdet Ulusoy ve Kocaeli Şube Başkanı Tezcan Ay katıldı.
GENİŞ KATILIM OLDU
İftarda ayrıca Prometeon Kalite Direktörü Alper Erkal, Üretim Müdürü Önder Kılıç, Prometeon İnsan Kaynakları Müdürü Can Güler, Pirelli İnsan Kaynakları Müdürü Serpil Köşker, İK İş Ortağı Müdürü Okan Vural, Lastik-İş Kocaeli şube yöneticileri Ercan Yavuz, Yusuf Bayraktar, sendika işyeri temsilcileri de hazır bulundu.
RAMAZAN AYINI KUTLADILAR
İftar öncesi Pirelli Otomobil Lastikleri Genel Müdürü Gian Paolo Gatti Comini, Fabrika Endüstri Direktörü Hakan Yalnız, Prometeon İnsan Kaynakları Direktörü Alper Tokalp, Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan birer konuşma yaparak tüm çalışanların Ramazan ayını kutlayıp, birlikte olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz