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Bugün 14:25 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 14:26 TSİ )

Naipoğlu Anaokulu’na özel yılsonu gösterisi

Özel Naipoğlu Anaokulu’nun 4’üncü yılsonu gösterisi, Türkü Grubu’nun solisti Derya Köroğlu’nun katılımıyla ve büyük bir coşkuyla gerekleştirildi 

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Özel Naipoğlu Anaokulu’nun 4’üncü yılsonu gösterisi, Sabancı Kültür Merkezi’nde ‘Bir Naipoğlu Masalı’ adı altında gerçekleştirildi. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı boyunca öğrendiklerini sergileyen minikler, izleyenlerden büyük alkış aldı.

SÜRPRİZ KONUK

600 kişinin katılımıyla gerçekleşen gecede bir de sürpriz bir konuk vardı. Yeni Türkü Grubu’nun solisti Derya Köroğlu, veliler ve öğrenciler için birbirinden güzel şarkılarını söyleyerek geceye renk kattı. Okul müdürü Serpil Kocaoğlu, okul öncesi eğitimin; eğitim sürecinde önemli bir yeri olduğunu belirtti. Program akışı çocukların dans, bale ve halk oyunları gösterileriyle devam etti.

Bugün 14:25 TSİ - Eğitim

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