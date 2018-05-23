ODTÜ KYÖD’de muhteşem gösteri

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD İlkokulu 4 ve 5 yaş grubu Anasınıfı öğrencileri, okulun konferans salonunda muhteşem bir yılsonu gösterisi sundu. Gösteri, görsel sanatlar alanında öğrencilerin yaratıcılıklarını sergiledikleri renkli bir sergi ile başladı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Okul Müdürü Güler Telli’nin açılış konuşmasıyla devam eden gösteri, öğrencilerin Türkçe koro, ritm çalışmaları, Atatürk Oratoryosu, ‘Kaybolan Tilki’ drama gösterisi ile devam etti. Anasınıflarının bu mutlu günü velilerin büyük beğenisini topladı.