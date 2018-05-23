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AHBAP Kocaeli Dilovası’ndaydı

AHBAP Kocaeli İl Başkanlığı, Enka Okulları tarafından düzenlenen ‘Sürdürülebilirlik Buluşması’nda gençlere sorumluluk bilinci kazandırdı.

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Sosyal sorumluluk projelerine tüm hızıyla devam eden AHBAP Kocaeli üyeleri son projelerini önceki gün Dilovası’nda gerçekleştirdi. AHBAP Kocaeli üyeleri, İstanbul, Sakarya ve Kocaeli’deki Enka Okulları öğrencileri tarafından geliştirilen ‘Sürdürülebilirlik Buluşması’na okul daveti üzerine gençlerle bir araya geldi.

“ÖĞRENCİLER İLE BİR ARAYA GELDİK”

Okula bir stant açarak yapılan sosyal sorumluluk projeleri hakkında öğrencilere bilgi verdiklerini söylen AHBAP Kocaeli üyeleri, “Kocaeli’de birçok sosyal sorumluluk projelerine imza attık. Farkındalık projelerimize bir yenisini Dilovası Enka Okulları’nda ekledik. Okulda bir stant açarak öğrencilere çalışmalarımız ve AHBAP hakkında bilgi verdik. Karşılaştığımız yoğun ilgi bizleri çok mutlu etti. Öğrencilerden aramıza katılmak isteyenlerle görüşmeler sağladık” diye belirttiler.

Bugün 14:28 TSİ - Siyaset

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