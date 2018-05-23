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CHP'liler İnce için yarın bağışta bulunacak

CHP Kocaeli Milletvekilleri, İl Yöneticileri, İlçe Örgütü Başkanları, Milletvekili adayları ve parti üyeleri İl Başkanlığı binasında buluşarak İş Bankası İzmit Şubesi'ne Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce için bağışta bulunacak.

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24 Mayıs Perşembe Günü saat 13.30'da CHP Kocaeli Milletvekilleri, İl Yöneticileri, İlçe Örgütü Başkanları, Milletvekili adayları ve parti üyeleri İl Başkanlığı binasında buluşarak İş Bankası İzmit Şubesi'ne Yürüyüş Yolu üzerinden gidecek. CHP'liler Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim çalışmalarına katkı sunmak amacıyla toplu olarak bağışta bulunacaklar. Öte yandan ise 25 Mayıs Cuma günü saat 11.00'da KYÖD'de CHP Kocaeli Milletvekili adayları kamuoyuna tanıtılacak.

Bugün 14:59 TSİ - Gündem

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