Sözde il imamının yargılanmasına devam edildi

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’nin emniyetten sorumlu sözde "il imamı" olduğu değerlendirilen tutuklu sanık Bahattin Durmuş'un yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan tutuklu yargılanan eski öğretmen Burhanettin Durmuş ile avukatı Yüksel Genç katıldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazıya cevap gelmediği belirtilerek, söz konusu evrakın beklenmesinin vazgeçilmesine karar verildi. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın silahlı terör örgütüne üye olma suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Durmuş ve avukatına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 4 Temmuz'a erteledi.