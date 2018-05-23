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İLKÇEV üyeleri birlikte oruç açtı

İLKÇEV’in 12’nci geleneksel iftar programı Gebze Öğretmenevinde yapıldı. İLKÇEV Başkanı Dr. İlhan Kadıoğlu, Ramazan’da kumanya dağıtımlarının sürdüğünü duyurdu.

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Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV)’in 12’nci geleneksel iftar programı Gebze Öğretmenevinde yapıldı. Programa Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Gebze Belediyesi eski Başkanlarından Hüseyin Öztürk, AKP Gebze İlçe Başkan Vekili Mahmut Yandık, STK temsilcileri, sendika temsilcileri, okul müdürleri ve çok sayıda davetli aileleriyle birlikte katıldı.

KUMANYA DAĞITIMI SÜRÜYOR

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İLKÇEV Başkanı Dr. İlhan Kadıoğlu'nun açılış konuşmasıyla devam etti. Kadıoğlu, dernek faaliyetleri hakkında bilgi vererek İLKÇEV'in Ramazan ayında muhtaç ailelere zekat, sadaka, fitre ve kumanya dağıtımı yaptığını belirtti. Program iftar ardından çay eşliğinde yapılan sıcak muhabbetlerle ve kılınan Teravih Namazı sonrası sona erdi.

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