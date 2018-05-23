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Bugün 15:22 TSİ- Teknoloji ( G : Bugün 15:24 TSİ )

ESET, Kıbrıs’ta katılım rekoru kırdı

En çok tercih edilen antivirus yazılımlarını sunan ESET, geleneksel Kıbrıs buluşmasında 6’ncı kez çözüm ortaklarıyla bir araya geldi. ESET, bu yıl 450 kişilik katılımla yeni bir rekora imza attı.

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ESET, Türkiye’deki çözüm ortaklarıyla 11-12-13 Mayıs tarihlerinde Kuzey Kıbrıs’ta Girne bölgesinde bulunan Elexus Otel’de bir araya geldi. Açılışa Türkiye çapındaki önemli merkezlerden çok yoğun katılım gerçekleşti. 450 kişilik katılımla 2018 Kıbrıs buluşması bugüne kadarki en kalabalık ESET Çözüm Ortakları Toplantısı oldu. Buluşmada ESET Türkiye yönetim kadrosu ve ESET’in İstanbul, Ankara ve İzmir ofis çalışanları da hazır bulundu.

YENİ UYGULAMALAR TANITILDI

Toplantıda ESET çözüm ortakları son kurumsal gelişmeler ve ürünlerle ilgili bilgilendirildi, talepler ve ihtiyaçlar değerlendirildi. Ayrıca son kullanıcıya yönelik yeni uygulamalar tanıtıldı. Kıbrıs toplantısında, hayatımızda daha geniş yer alacak Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nu (KVKK) ve özellikle Avrupa ile iş yapan tüm şirketleri ilgilendiren AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) de mercek altına alındı. Dijital sistemlerde saklanan kişisel verilerin usulsüz kullanımı ve artan siber tehditler nedeniyle hükümetler düzeyinde alınan bu önlemler, vatandaşların gizlilik haklarını korumayı hedefliyor.

“REKOR DÜZEYDE KATILIM”

Toplantıda konuşan ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, “Dijital güvenlik sektörünün en kalabalık çözüm ortakları toplantısını gerçekleştirdik. Rekor düzeydeki bu katılım; ESET’e, güçlü ürünlerine ve ESET Türkiye ekibine gösterilen güvenin bir göstergesidir” diye konuştu. Akbal, ESET tüm çözüm ortaklarına, gösterdikleri çaba ve ilgi için teşekkür etti.

“EN YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER BİZDE”

Dijitalleşen hayatımızda siber güvenliğin artık her bireyin ve her kurumun öncelikli konusu haline geldiğine dikkat çeken Asım Akbal, “Bugün dünya çapında 200 ülkede 100 milyonu aşkın kişi ve 500 binden fazla kurum ürünlerimizi güvenerek kullanıyor. ESET olarak dünya çapındaki 16 araştırma merkeziyle, siber tehditlere karşı savaşta en kapsamlı ve yenilikçi çözümleri sunuyoruz” dedi.

Bugün 15:22 TSİ - Teknoloji

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