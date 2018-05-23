Türk Ytong ürünleri büyük ilgi gördü

Türk Ytong; Multipor Isı Yalıtım Levhası ve Ytong 0,09 Duvar Blokları başta olmak üzere yenilikçi ürün ve hizmetlerini, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen 41’inci Uluslararası Yapı İstanbul Fuarı’nda sergiledi. Türk Ytong Genel Müdür Yardımcı Tolga Öztoprak, “Fuarda iş ortaklıklarımızın ve sosyal paydaşlarımızın sayısını artırma imkanı bulduk ve ürünlerimizi daha geniş kitlelere tanıttık. Bütün sektörü bir çatı altında toplayan Yapı Fuarı’nın sektöre sağladığı fayda her yıl artıyor’ dedi.

MUTLAK BİR EMNİYET

Türk Ytong fuarda, yüzde 100 yanmaz NaturePlus ve IBU (Alman Yapı ve Çevre Enstitüsü) EPD sertifikalı, ‘Multipor’ ısı yalıtım levhası ile dikkatleri üzerine çekti. Mineral esaslı Multipor Isı Yalıtım Levhası, binalarda ısı yalıtımı yetersiz duvarların, tavan ve terasların ısı yalıtımında, ısıtılmayan hacimlerin tavanlarında ve binaların konsol döşemelerinin ısı yalıtımında kullanılıyor. Multipor, yangın durumunda mutlak bir emniyet sağlıyor, en yüksek sıcaklıklarda bile herhangi bir zehirli gaz veya duman çıkarmıyor.

YTONG GELECEĞE HAZIRLANIYOR

İnovasyon ve Ar-ge çalışmalarına hız kesmeden devam eden Türk Ytong, fuarda ısı yalıtım performansı geliştirilmiş Ytong 0,09 duvar bloklarını sergilerken, inovasyon hedefi olarak belirlediği ısıl iletkenlik hesap değeri 0,07 olan duvar bloklarına da yer verdi. Ytong’un, BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) alanındaki çalışmaları da katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.