Yavuz Sultan Selim’de bin 500 kişilik iftar

Körfez Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca 10 farklı noktada düzenleyeceği ‘mahalle iftarlarının’ ilki Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Mahalle ortasına kurulan bin 500 kişilik sofralara oturan Körfezliler, ezanın okunması ile birlikte önce dua etti ardından hep birlikte oruçlarını açtı.
TEK TEK SELAM VERDİ
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da AKP İlçe Başkanı Şener Söğüt ve belediye meclis üyeleri ile birlikte masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti. Birlikte yapılan iftar sonrasında Başkan İsmail Baran, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz