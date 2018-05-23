Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 15:24 TSİ- Gündem ( G : Bugün 15:26 TSİ )

Yavuz Sultan Selim’de bin 500 kişilik iftar

Körfez Belediyesi tarafından 10 farklı noktada düzenlenecek olan mahalle iftarlarının ilki Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde düzenlendi. Binlerce Körfezli iftar sofrasında buluştu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca 10 farklı noktada düzenleyeceği ‘mahalle iftarlarının’ ilki Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Mahalle ortasına kurulan bin 500 kişilik sofralara oturan Körfezliler, ezanın okunması ile birlikte önce dua etti ardından hep birlikte oruçlarını açtı.

TEK TEK SELAM VERDİ

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da AKP İlçe Başkanı Şener Söğüt ve belediye meclis üyeleri ile birlikte masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti. Birlikte yapılan iftar sonrasında Başkan İsmail Baran, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Bugün 15:24 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Metruk binaya baskın! 59 kişi gözaltında... mask
Metruk binaya baskın! 59 kişi gözaltında...
Saffet Sancaklı, Erdoğan'ın yanındaymış! mask
Saffet Sancaklı, Erdoğan'ın yanındaymış!
Gece çıkan yangında 3 kişi ölümden döndü! mask
Gece çıkan yangında 3 kişi ölümden döndü!
CHP'liler İnce için yarın bağışta bulunacak mask
CHP'liler İnce için yarın bağışta bulunacak
Mariam gibi oyunlar intihara teşvik ediyor mask
Mariam gibi oyunlar intihara teşvik ediyor
Çölyak Derneği’nden glütensiz iftar mask
Çölyak Derneği’nden glütensiz iftar
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu mask
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu! mask
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu!
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku! mask
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku!
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var... mask
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var...
CHP’de liste belli oldu! mask
CHP’de liste belli oldu!
Minibüs hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 2 ölü! mask
Minibüs hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 2 ölü!

GALERİ

Ödüllü konut projesinde satışlar başladı! mask
Ödüllü konut projesinde satışlar başladı!
Tramvayda anons ile evlilik teklifi mask
Tramvayda anons ile evlilik teklifi
Komşuda fabrika yangını! mask
Komşuda fabrika yangını!
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu! mask
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu!
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar mask
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar
CHP’den marşlı kutlama mask
CHP’den marşlı kutlama
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL