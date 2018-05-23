Engelli Bilgi Bankası bilgilendirme toplantısı yapıldı

İlimizde bulunan engelli bireylerin bilgilerinin yer aldığı ve engellilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmaları amacıyla Valilik tarafından oluşturulan Engelli Bilgi Bankası Bilgilendirme Toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleştirildi. Makam Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya; Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, Vali Yardımcısı Beyazıt Tanç, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney ve daire başkanları katıldı.

GENEL DEĞERLENDİRME YAPILDI

Engelli Bilgi Bankası bilgilendirme sunumunun yapılması ile başlayan toplantıda; Gizlilik Sözleşmeleri, Onam Formu, Engelli Web sitesi, Engelli Randevu Modülü ve Engelli Bilgi Bankası Yazılımının tanıtımı yapılarak, genel bir değerlendirme gerçekleştirildi.