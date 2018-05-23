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İYİ Parti’de milletvekili adayları toplandı

İYİ Parti Kocaeli’nin 13 kişiden oluşan milletvekili aday listesinin açıklamasından sonra milletvekili adayları ilk kez il binasında gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

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İYİ Parti Kocaeli’nin 13 kişiden oluşan milletvekili aday listesinin açıklanmasının ardından milletvekili adayları ilk kez il binasından gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda il başkanı Serdar Kaman’ın yanı sıra İYİ Parti Kocaeli Milletvekili adayları Lütfü Türkkan, Ali Türkşen, Harun Demirkaya, Dijle Akın, Adil Gülez, Fuat Berna, Renan Kıran, Ayşegül Babacan, Alper Bircanoğlu, Ayla İlgün, aday olup listeye giremeyen aday adayları ve partililer katıldı. Toplantıya milletvekili adaylarından Ruhittin Sönmez, İbrahim Ömer Toyran ve Ahmet Yeşil katılmadı.

YUVAYA DÖNÜŞ OLDU

Basın kapalı gerçekleştirilen toplantı öncesi gazetemize özel açıklamalarda bulunan İYİ Parti Kocaeli 2.sıra milletvekili adayı Ali Türkşen, “Çok mutluyum. 11 yaşından 21 yaşına kadar bu şehirde yaşadım. Değirmendere’de çocukluğum geçti. Ailem hala burada yaşıyor. Genel başkanımızın takdiriyle Kocaeli’den aday gösterildim. Benim için yuvaya dönüş oldu aslında. Bundan sonra mecliste Kocaeli en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağız” ifadelerinde bulundu.

Bugün 15:32 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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