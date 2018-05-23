Kaza, 14.00 sularında Derince Tüneli Ankara İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Merve A. İdaresindeki 41 U 4837 plakalı otomobil seyir halindeyken, yolda kaza olduğunu fark ederek yavaşladı. Bunun üzerine arkadan gelen araçlar Merve A.’nın kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile yan dönen otomobilden sürücü kadın kendi imkanları ile çıktı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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Derince tünelinde kaza!
Derince'de yoldaki kazayı görüp yavaşlayan otomobile, arkadan gelen araçlar çarptı. Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz