Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 15:47 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 16:25 TSİ )

Derince tünelinde kaza!

Derince'de yoldaki kazayı görüp yavaşlayan otomobile, arkadan gelen araçlar çarptı. Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, 14.00 sularında Derince Tüneli Ankara İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Merve A. İdaresindeki 41 U 4837 plakalı otomobil seyir halindeyken, yolda kaza olduğunu fark ederek yavaşladı. Bunun üzerine arkadan gelen araçlar Merve A.’nın kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile yan dönen otomobilden sürücü kadın kendi imkanları ile çıktı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bugün 15:47 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
İftarı bekleyen restoran küle döndü mask
İftarı bekleyen restoran küle döndü
Minibüs hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 2 ölü! mask
Minibüs hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 2 ölü!
''Hababam Sınıfı''nın oyuncusu Kocaeli'de toprağa verildi mask
''Hababam Sınıfı''nın oyuncusu Kocaeli'de toprağa verildi
Lise öğrencisinin cesedi sahile vurdu mask
Lise öğrencisinin cesedi sahile vurdu
Uyuşturucuyu öyle bir yere gizlemişler ki... Şeytanın bile aklına gelmez! mask
Uyuşturucuyu öyle bir yere gizlemişler ki... Şeytanın bile aklına gelmez!
Korkunç cinayette yeni gelişme: SERBEST! mask
Korkunç cinayette yeni gelişme: SERBEST!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu mask
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu! mask
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu!
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku! mask
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku!
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var... mask
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var...
CHP’de liste belli oldu! mask
CHP’de liste belli oldu!
Minibüs hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 2 ölü! mask
Minibüs hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 2 ölü!

GALERİ

Ödüllü konut projesinde satışlar başladı! mask
Ödüllü konut projesinde satışlar başladı!
Tramvayda anons ile evlilik teklifi mask
Tramvayda anons ile evlilik teklifi
Komşuda fabrika yangını! mask
Komşuda fabrika yangını!
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu! mask
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu!
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar mask
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar
CHP’den marşlı kutlama mask
CHP’den marşlı kutlama
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL