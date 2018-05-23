Gebze-Halkalı banliyö hattının test sürüşünü bakan yaptı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Gebze-Halkalı banliyö hattı test sürüşüne katıldı. Halkalı’dan trene binerek Kazlıçeşme istasyonuna gelen Bakan Arslan, burada projeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Arslan, “Halkalı’dan Gebze’ye mevcut banliyö hatlarının metro standardına getirilmesi ve Marmaray araçları kullanılmak suretiyle 77 kilometrelik güzergahın hiçbir aktarma olmadan bir boydan bir boya 115 dakikada katedilmesi anlamında önemli olan projemizin bugün Avrupa yakasında test sürüşünü gerçekleştirdik. Doğu-Batı aksında toplam 77 kilometrelik bu hat, raylı sistemlerin omurgası olması nedeniyle İstanbullular için çok önemli. 13,5 kilometre Kazılçeşme-Ayrılıkçeşme mevcut sistemini denizin altından bağladık. Yaklaşık 5 yıldır Marmaray araçları hizmet veriyor. Ancak gerek Anadolu yakasındaki, gerek Avrupa yakasında banliyö hatlarının tamamen iptal edilmesi ve 3 hatta çıkartılması ve metro standartlarında hizmet verilmesi ile ilgili süreçler devam ediyordu. İhale süreçlerinde yüklenicilerimizden kaynaklı sıkıntılar yaşandı. İhaleyi yeniledik ve iş bugünlere kaldı” ifadelerini kullandı.

"Yüzde 81 bitti, hedefimiz Aralık sonunda hattın tamamını işletmeye açmak"

Çalışmalarda sona gelindiğinin ve yıl sonu itibariyle hattın açılacağının müjdesini veren Arslan, “20 kilometrelik Avrupa yakası, 43 kilometrelik de Anadolu yakası olmak üzere her iki hatta yüzde 81’lik ilerleme sağlamış durumdayız. Hedefimiz Ağustos sonu itibariyle kaba inşaatı bitirmek. Ardından iki aylık periyotta elektrifikasyon ve sinyalizasyon işlerini bitirmek. Sene sonuna kadar test sürüşlerini bitirerek Aralık sonu itibariyle hattın tamamını işletmeye açmak. Bugün aldığımız brifing ve test süreci çerçevesinde bu işte bir akmasa olmadığın ifade etmek isterim. Her iki yakada da raylar döşenmeye başlandı. Yurt dışından sipariş edilmiş raylar döşendiği gibi son dönemde Karabük’de imal edilen yerli rayları da kullanarak işlemleri devam ettiriyoruz. Hem Gebze’de hem Halkalı’da depo sahalarımız olacak. Oralardaki çalışmalarımız devam ediyor. Tüm sistemin İşletme Kontrol Merkezi Maltepe’de olacak. Maltepe’deki İşletme Kontrol Merkezi yanı sıra Halkalı’da da yedek bir işletme merkezi oluşturuyoruz. Herhangi bir aksaklık olduğunda bu sistem devreye girecek” diye konuştu.

Bir seferde 3 bin 56 yolcu

Sistemin tamamının işletmeye alınmasıyla taşınan yolcu sayısının da artacağını vurgulayan Arslan, “Şu an Marmaray araçları Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme’ye 5’li setlerle hizmet veriyor ve yaklaşık tek seferde bin 530 yolcu taşıyor. İnşallah hattın tamamını açtığımızda 5'li setlerin yanında pik saatlerde 10’lu setler de çalıştırmış olacağız. Bu şekilde bir seferde taşıyacağımız yolcu 3 bin 56 kişi olacak. Yine Marmaray’da kullanılacak 440 aracın tamamını daha önce sipariş etmiştik. Bu araçların 300 tanesi Türkiye’de imal edildi. İnşallah saatte 28 sefer yapacak. Aşağı yukarı iki dakikalık tren aralığı demektir. Yine saatte 75 bin kişi tek yönlü taşıyacağız. Günün tamamını düşündüğümüzde günde 1.2 milyon kişiyi taşıyor olacağız. Banliyö hatlarının metro standartların getirilmesi noktasında 38 yeni istasyon yapıyoruz. 43 istasyonda 77 kilometrelik güzergahta hizmet vereceğiz” şeklinde konuştu.

"7 istasyon yüksek hızlı trenlerin durma noktası olacak"

Bakan Arslan, hat toplamındaki 43 istasyondan 7’sinin yüksek hızlı trenlerin durduğu istasyonlar olacağını kaydederek, “Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarımız ana hat trenlerimize de hizmet verecek. Yenikapı’nın da yüksek hızlı trenlere hizmet vermesini öngörmüştük ama Yenikapı’da çıkan tarihi değerlerin bir kısmını kültür varlıkları koruma kurulları kararı çerçevesinde başka yerlere naklettik. Bazı tarihi eserler vardı ki onlara müdahale etme şansımız yoktu. O çerçevede koruma kurullarının kararları çerçevesinde Yenikapı yüksek hızlı trenlerinin durmasına yönelik aktarma istasyonunu yapamadık. Marmaray marifetiyle insanlarımıza hizmet etmek önemli ama İstanbul’un tarihi değerleri de bizim için bir o kadar önemli” dedi.

"Kars'tan kalkan bir yüksek hızlı treni kesintisiz şekilde Avrupa'ya kadar gönderebileceğiz"

Bakan Arslan, Marmaray projesinin 77 kilometrelik güzergahı çerçevesinde 13 istasyonda 16 farklı raylı sisteme yolcu aktarabileceğinin de altını çizdi. Şu an Ankara’dan kalkan yüksek hızlı trenin Pendik’e kadar gelebildiğine dikkat çeken Arslan, “Sene sonu itibariyle yüksek hızlı trenler Haydarpaşa garına gelmiş olacaklar. Haydarpaşa garımız yüksek hızlı trenlere hizmet verecek. Yine yüksel hızlı trenlerimizin bir kısmı da boğazdaki Marmaray hattını kullanarak Halkalı’ya kadar gelebilir hale gelecek. Önümüzdeki yıl başında Sivas’a kadar olan yüksek hızlı tren hattını da bitirmiş oluyoruz. Böylece Sivas’tan kalkan bir yüksek hızlı tren Haydarpaşa’ya gelebileceği gibi, devamında Halkalı’ya kadar gidebilecek. Halkalı- Kapıkule hızlı tren hattımızın projesini de bitirdiğimizde Avrupa’ya kadar hızlı trenlerimiz gidilebilir olacak. Sivas sonrası diğer hatlarda çalışmalarımız da devam ediyor. Bakü-Tiflis-Kars ile birlikte biz Kars’tan kalkan bir treni kesintisiz şekilde Avrupa’ya kadar gönderebileceğiz. Marmaray bittiğinde gece belirli saat aralığında yük taşımacılığı hizmeti verilecek" diye konuştu.