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MHP Kocaeli listesinde 4 kadın aday!

MHP Kocaeli listesine kadın adaylar dikkat çekiyor. 13 kişilik MHP listesinde 4 kadın aday yer aldı.

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7 Haziran 2015 seçimlerinde 40, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 76 kadın aday gösteren MHP, önceki seçimlere göre kadın milletvekili adayı sayısını artırdı. MHP Kocaeli’nden ise 2. Sırada Hilal Elmas, 7. Sıra Gamze Can, 9. Sıra Kübra Gündoğdu, 13’üncü sıra Zeynep Adak sıralamada yerini buldu.

4 KADIN ADAY GÖSTEREN PARTİ

Kızılcahamam kampında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kadın adaylara vurgusuna değinen MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, “Bugün MHP, kadınların siyaset yapmasında ön açan bir parti olarak örnek olmuştur. Kahraman ve fedakar Türk kadınının hak ettiği yerlerde olması, layık olduğu sosyal, siyasal ve ekonomik sıçramalar yaşaması bizim tehir edemeyeceğimiz bir gayedir” ifadelerini kullandı.

LİDERİMİZ KADINLARIN ÖNÜNÜ AÇMIŞTIR

Konuşmalarına devam eden Ünlü,“Kadınsız toplum, kadınsız aile, kısacası kadınsız insan ve insanlık düşünülemeyecektir” liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin söylediği gibi kadınsız siyasette düşünülemeyecektir. Bugün MHP Türkiye genelinde örnek bir hamle gerçekleştirmiştir. Kadınların siyaset alanında önünü açmıştır. MHP Kocaeli’nde ise listesinde dört kadın aday gösteren siyasi harekettir” şeklinde konuştu.

Bugün 16:45 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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