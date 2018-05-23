Doğan, FETÖ davasını takip etti

İzmit Belediye Başkanı, duruşma salonu önünde yaptığı açıklamada “ 15 Temmuz hain darbe girişimine karışanların yargılamaları sürüyor. Bizler yine buradayız. Bütün dileğimiz adaletin tecelli etmesidir. Burada son derece adaletli, şeffaf ve açık bir şekilde yargılama süreci devam ediyor. Sanıkların da tanıkların da, savunma avukatlarının da rahat bir şekilde görüşlerini aktardığı yargılama ortamı var. Türk adaletinin bu hain darbe girişiminde bulunanlara gereken cezayı vereceğine inanıyorum. Bu vatana kastedenlerin cezasını çekmesini, hainlerin yaptığı suçun bedelini ödemesini istiyoruz” dedi.