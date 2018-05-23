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Doğan, FETÖ davasını takip etti

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kandıra Cezaevi Yerleşkesi’nde görülmekte olan FETÖ davasını takip etti. Başkan Doğan, belediye meclis üyeleri Hayrettin Ünlü, İbrahim Elgin, Güzin Taştekin, Aykut Bozkurt, Canan Soylu ve Av. Halit Çokan ile birlikte FETÖ davasını takip etmek için cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonuna gitti.

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İzmit Belediye Başkanı,  duruşma salonu önünde yaptığı açıklamada “ 15 Temmuz hain darbe girişimine karışanların yargılamaları sürüyor. Bizler yine buradayız. Bütün dileğimiz adaletin tecelli etmesidir. Burada son derece adaletli, şeffaf ve açık bir şekilde yargılama süreci devam ediyor. Sanıkların da tanıkların da, savunma avukatlarının da rahat bir şekilde görüşlerini aktardığı yargılama ortamı var. Türk adaletinin bu hain darbe girişiminde bulunanlara gereken cezayı vereceğine inanıyorum. Bu vatana kastedenlerin cezasını çekmesini, hainlerin yaptığı suçun bedelini ödemesini istiyoruz” dedi.

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