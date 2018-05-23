KTO heyetinden, başsavcı ziyareti

Körfez Ticaret Odası’nın (KTO) yeni yönetimi kent genelindeki kurum ziyaretlerine devam ediyor. Oda başkanı Recep Öztürk, yönetim kurulu üyeleri ve meclis divanı, önceki gün Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt’un misafiri oldu. Öztürk’e ziyaretinde meclis başkanı Güngör Ayhan, yönetim kurulundan Rıfat Bekir Bekiroğlu, Mehmet Gümüş ve meclis divanı katibi Kutlu Soner Kayalı eşlik etti.
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Ziyaret sırasında Körfez Ticaret Odası’nın çalışmaları ve projeleri hakkında bilgilendirmede bulunan KTO Başkanı Recep Öztürk misafirperverliği için Başsavcı Kurt’a teşekkür etti. Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt da, Öztürk ve beraberindeki KTO heyetine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz