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Sağlık, Körfezlilerden sabır istedi

Körfez ilçede yapılan alt yapı çalışmalarını denetleyen İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, projenin tamamlanmasının ardından bölgenin önemli bir ihtiyacının karşılanmış olacağını söyledi ve çalışmalar sırasında ilçe halkının sabırlı olmasını istedi

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İSU Genel Müdürlüğü, kent genelindeki altyapı yenileme çalışmaları olanca hızı ile devam ediyor. İSU ekipleri şimdi de Körfez ilçede yeni bir çalışma başlattı. İlçenin bütün alt yapısını yenileyeceklerini dile getiren genel müdür Ali Sağlık, önceki gün genel müdür yardımcısı Alaeddin Alkaç ve Planlama, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Celal Civelek ile birlikte çalışmaları denetledi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çalışmalar hakkında bilgi alan, Sağlık; İSU’nun yatırım planlamalarını yaparken, günübirlik çözümler üretmek yerine uzun vadeli ve kalıcı çözümler sunmayı ilke edindiğini söyledi. Çalışmaların sürdüğü Yavuz Sultan Selim ve Çamlıtepe mahallelerinde 21 km içme suyu hattı ve 2.5 km kanalizasyon hattı tamamlandı.

YAPILACAK İŞLEMLER

İSU Genel Müdürlüğü’nün, modern altyapı ve işletmecilikte; Avrupa standartlarını referans alarak Kocaeli’ye hayat veren yatırımlar gerçekleştirdiğini belirten Sağlık, Körfez ilçenin mahallelerinde başlatılan çalışmalar tamamlandığında; 259 km içme suyu, 143 km kanalizasyon ve 31 km yağmur suyu hattı ile 3 adet su deposu ve 2 adet içme suyu terfi merkezi hattını yapacaklarını dile getirdi.

2020 YILINDA BİTECEK

Projenin yaklaşık 85 milyon liraya mal olacağını belirten genel müdür Sağlık, “Körfez ilçemizin altyapısını yeniliyoruz. Yavuz Sultan Selim ve Çamlıtepe  mahallelerinde devam eden yenileme çalışmalarımız sırasıyla; Esentepe, Yeniyalı, Kuzey, Güney, Fatih, Barbaros, Mimar Sinan, Hacı Osman, Atalar ve Kirazlıyalı bölgelerinde devam edecek. Yatırım programımız kapsamında, 2020 yılının sonlarında tamamlanacak olan bu çalışmalar ile Körfez ilçenin altyapısını tamamen kontrol altına alacağız” dedi.

SAĞLIK SABIR İSTEDİ

Bu arada genel müdür Ali Sağlık; altyapı yenileme çalışmalarının, mevsimsel koşullara bağlı zorlukları olduğunu ve bu zorlukların altyapı yatırımlarının kaçınılmaz bir sonucu olduğuna vurgu yaptı. Çalışmaların neticesinde Körfez’in sağlıklı altyapıya kavuşacağını kaydeden Sağlık, projenin yapımı sırasında yaşanan ve yaşanabilecek olumsuzluklar için de vatandaşlardan sabırlı olmalarını istedi.

Bugün 16:52 TSİ - Gündem

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