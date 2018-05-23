24 Haziran erken seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki (CHP) en genç aday, avukat Orkun Utkubaş oldu. 27 yaşında, 27. dönem milletvekilliği için aday olan Orkun Utkubaş aday adaylığı sürecinde listede yer almasa dahi 1. sıra adayı gibi çalışacağını söylemişti. CHP Genel Merkezi tarafından listenin 8. sırasından aday gösterilen Orkun Utkubaş, söz verdiği gibi çalışmalarına başladı. Önceki akşam Körfez ilçe örgütünün konuğu olan Utkubaş, örgüt yöneticileriyle iftar yaptıktan sonra ilçede yer alan kimi esnafları ziyaret etti. İlçe başkanı Cavit Dağdeviren, belediye meclis üyesi Tayfun Balıkçı ve milletvekili adayı Tuğman Kayalı ile birlikte kapı kapı gezen Utkubaş, 2002 yılından bu yana ülkemizde yaşanan olumsuz gelişmeleri ve 25 Haziran sonrasında CHP iktidarıyla birlikte gerçekleştirecekleri projeleri anlattı.
Bugün 17:19 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 17:21 TSİ )
Utkubaş:Umudu gençleryeşertecek
Erken seçimde CHP’nin Kocaeli’deki en genç adayı olan avukat Orkun Utkubaş, Körfez’de vatandaşlarla bir araya geldi. Utkubaş, “Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, geleceği gençlere emanet etti. Bu görev bilinciyle 27 yaşında, 27 dönem için aday oldum. Umudu gençler yeşertecek” dedi.
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Bugün 17:19 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz